Greu un operari de 63 anys a causa d'un accident laboral a Cervera

Actualitzada 30/06/2017 a les 10:55

Un operari de 63 anys va resultar ferit de caràcter molt greu al tenir un accident laboral en una empresa de Cervera situada a l’N-II. El sinistre va tenir lloc a primera hora de la tarda i el ferit va ser evacuat a l’hospital Parc Taulí de Sabadell en un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que va aterrar al camp de futbol de la capital de la Segarra. L’accident es va produir per causes desconegudes i que s’estan investigant a l’interior de les instal·lacions de l’empresa. L’operari ferit va patir lesions severes en braços i mans, segons van informar des del SEM. El ferit va rebre les primeres cures per part del SEM al CAP de Cervera, posteriorment va ser evacuat en ambulància fins al camp de futbol amb la col·laboració de la Policia Local. Allà els esperava un helicòpter medicalitzat que el va traslladar al Parc Taulí de Sabadell. D’altra banda, l’operari que va resultar ferit dilluns al caure al buit en un edifici de Lleida estava ahir a l’UVI de l’Arnau de Vilanova.