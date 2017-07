Impulsen empreses de caça i agents rurals especialitzats per frenar conills i senglars

La Generalitat proposa reforçar així l’activitat dels caçadors aficionats a la futura llei catalana || Després de constatar que la mitjana d’edat ja supera els 60 anys i els danys per fauna salvatge persisteixen

Empreses de caçadors dedicades a combatre plagues de conills i senglars, i agents rurals especialitzats en el control de fauna salvatge. Aquestes són dos de les propostes de la Generalitat per combatre en els propers anys les plagues d’aquestes espècies que ocasionen danys a l’agricultura i accidents de trànsit. El departament d’Agricultura busca reforçar així unes tasques que la llei ha atribuit ara gairebé en exclusiva a les societats de caça que gestionen els vedats en cada municipi, al constatar que amb els seus esforços no n’hi ha prou per controlar la proliferació d’aquests animals.El Consell Executiu va aprovar ahir