Talarn, pioner a prohibir fumar en zones a l’aire lliure

Més enllà de les restriccions que dicta la llei estatal || Se suma a una iniciativa de l’Agència de Salut Pública del Govern

Talarn ha prohibit fumar en espais a l’aire lliure, com un parc de gimnàstica per a la tercera edat i l’entorn les piscines municipals, on cartells indiquen que són “entorns lliures de fum”. Aquests rètols adverteixen també que no es pot consumir tabac a l’entorn de l’ajuntament, del consultori mèdic i de locals d’associacions, unes restriccions que van més enllà de les que dicta la llei estatal.

L’ajuntament s’ha convertit en pioner a Lleida a afegir-se a una iniciativa de l’Agència de Salut Pública. L’ens del Govern no va precisar si s’hi han adherit també altres municipis lleidatans.

El consistori va apuntar que aquesta iniciativa compta amb el suport d’entitats locals i va destacar que busquen “prevenir l’inici del consum de tabac entre nens i joves” a l’evitar que observin adults fumadors. L’edil de Salut, Xavier Ensenyat, va dir que la prohibició no inclou multes per als infractors, sinó que es basa a buscar el consens amb els veïns.