El Baish Aran ja té quatre botigues de llavors de cànnabis que proveeixen visitants de França

Pròximes a la frontera, a Les i Bossòst, s’aprofiten de les severes restriccions de les lleis franceses

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Quatre botigues que venen articles per al cultiu del cànnabis conviuen al Baish Aran, un nombre elevat per a una zona la població de la qual amb prou feines arriba als 2.700 habitants. Aquests establiments, coneguts com a grow shops, es concentren als municipis fronterers de Les i Bossòst.El seu progressiu augment es deu al fet que es nodreixen de forma gairebé exclusiva de clients francesos que hi acudeixen a la recerca de llavors: un article legal a Espanya però d’accés fortament restringit a França, on la legislació prohibeix sense excepcions el consum d’aquesta substància i el castiga fins i