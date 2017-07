Ajuntaments i consells reben les primeres cartes d’avís del Govern espanyol contra l’1-O

Almenys sis corporacions han estat notificades a Lleida, i ho consideren un acte de pressió || Moncloa recorda la “unitat d’Espanya” i adverteix que no es pot vulnerar la normativa constitucional

Els ajuntaments i consells comarcals de Lleida van començar ahir a rebre la carta que Moncloa ha enviat a 993 corporacions catalanes per advertir-los que no poden participar en la celebració del referèndum d’independència que la Generalitat prepara per a l’1 d’octubre. El consell comarcal del Solsonès i el de les Garrigues i els ajuntaments de Torrefarrera, Juneda, Bellpuig i Isona i Conca Dellà la van rebre al llarg del matí d’ahir. La resta d’ens comarcals i locals consultats per SEGRE van explicar que no tenien constància d’haver-la rebut i que esperen la missiva durant els propers dies. Així mateix,