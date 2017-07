L'alcalde de Balaguer veu “ridícula” l'al·legació de l'oposició als comptes

Carrega contra PDeCAT, CUP i l’edil no adscrit, que demanen debatre els pressupostos

“Una insensatesa bàrbara, que voreja el ridícul i amb un nivell de cinisme important” és com va qualificar l’alcalde de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, l’al·legació als pressupostos del 2017 presentada en conjunt pels grups de l’oposició (PDeCAT, CUP i l’edil no adscrit Albert López) al consistori de Balaguer. En l’al·legació, firmada en bloc, no es concreta la partida contra la qual es posicionen perquè l’objectiu és forçar un altre ple per debatre els comptes del 2017 que van ser aprovats en el ple del juny amb la majoria dels vots de l’equip de govern: ERC, PSC i Balaguer Ara Sí. Precisament,