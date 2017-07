La Generalitat cobrarà als morosos de la hisenda local

Conveni en marxa a partir del setembre

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) podrà cobrar a partir del setembre els deutes que no hagin liquidat els contribuents de Lleida amb els ajuntaments i la Diputació. En virtut d’un conveni firmat ahir entre l’ATC i les quatre diputacions catalanes, la Generalitat de Catalunya podrà, concretament, subhastar els béns dels morosos que hagin estat embargats per les diputacions (com a gestió dels tributs propis o delegats pels ajuntaments). El conveni inclou deutes per l’impagament de multes de trànsit, l’IBI, la plusvàlua i altres tributs de caràcter local. Les subhastes es portaran a terme a les oficines de l’Agència Tributària a les quatre províncies, si bé està previst que a partir de l’any que ve pugui fer-se també telemàticament. Per al conjunt de Catalunya, l’ATC podria gestionar 850.000 deutes. Un altre dels convenis firmats ahir implica un increment de la informació que intercanviaran diputacions i Generalitat sobre els contribuents.

A més a més, l’Agència implantarà vuit nous punts d’atenció al contribuent, que són vuit de les tretze oficines compartides que obrirà a partir del setembre. A Lleida, destaquen els nous punts d’atenció a Tremp i Solsona, mentre que al setembre se’ls sumaran Cervera i Vielha. El desplegament de l’ATC pel territori implicarà, en uns mesos, la implantació de dinou oficines en total, entre pròpies i compartides, que reforçaran les cent setanta-dos finestretes úniques i punts d’assistència tributària de la xarxa Tributs de

Catalunya

. L’acte d’ahir va culminar la primera fase de desplegament de l’ATC (més informació a la pàgina 18).