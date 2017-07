Retiraran amiant de dos instituts a Mollerussa i Balaguer aquest estiu

El departament d’Ensenyament retirarà aquest any el fibrociment dels instituts de Secundària Almatà de Balaguer i Terres de Ponent de Mollerussa. Així ho va afirmar la consellera, Meritxell Ruiz, en respostes a preguntes parlamentàries del grup socialista. Ruiz no precisa la data per a l’inici d’aquestes obres i es limita a afirmar que s’hauran de portar a terme “fora del calendari lectiu”.

Els instituts Almatà i Terres de Ponent són els dos únics centres educatius de Lleida dels disset a tot Catalunya on, segons la consellera, està previst retirar el fibrociment aquest any. S’ha de recordar que un total de 193 escoles lleidatanes contenen aquest material, actualment prohibit per la seua elevada toxicitat. Tanmateix, hi ha almenys una altra escola a la Noguera que no figura a la llista i on també està previst retirar-lo aquest mateix estiu.

Es tracta de l’Escola Mare de Déu del Puig de Meià, a Vilanova de Meià, on la Generalitat preveu portar a terme obres d’adequació abans del curs vinent. El projecte, actualment en procés d’adjudicació, inclou la retirada de fibrociment en una xemeneia i a la coberta de la planta baixa. Així consta en la informació que la conselleria ha facilitat a les empreses que opten a aconseguir el contracte.