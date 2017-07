Campanya contra el sexisme a les festes de l'Alt Urgell

© Els vasos i les xapes que es distribuiran per la comarca.

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell i l’Ateneu han iniciat el repartiment de vasos i xapes de la campanya “No és No. A l’Alt Urgell: festes lliures de sexisme”. Els interessats poden obtenir aquest material de forma gratuïta.



L’objectiu final de la iniciativa, promoguda conjuntament pel col·lectiu de Dones Feministes de la comarca i el servei de la dona del consell i l’Oficina Jove, és sensibilitzar la població jove que en ambients festius no hi hagi agressions sexistes.



El material es distribuirà a les festes majors de la comarca. La campanya inclou diverses actuacions que es van iniciar el 17 de juny amb un taller formatiu, segons va informar Ràdio Seu.