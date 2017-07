Les empreses reclamen regular la navegació a Canelles davant del caos entre Lleida i Osca

La normativa prohibeix la navegació a motor al costat català i sí que està permesa a l’aragonès || Advoquen per una normativa unitària davant del gran increment de visitants a Mont-rebei

Les empreses turístiques que treballen a la cua del pantà de Canelles oferint activitats nàutiques, principalment el lloguer de caiacs o visites amb barca o catamarà pel congost de Mont-rebei, tant de la zona de Lleida com d’Osca, denuncien el caos actual de la normativa de navegació en aquesta zona entre la part catalana i l’aragonesa, on el riu Noguera Ribagorçana actua de frontera entre els dos territoris. A la part catalana i marge esquerre del riu, la navegació a motor està prohibida al ser una reserva natural parcial, declarada per la Generalitat des del 1987 per garantir la supervivència