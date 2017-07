Es crema una nau amb tones de palla a Alcarràs

Vuit dotacions de bombers van treballar durant hores en l’extinció del foc, que va calcinar un milió de quilos de farratge || Un incendi en una fleca obliga a desallotjar un edifici a la Seu d’Urgell

Un incendi va calcinar ahir una nau d’una empresa deshidratadora d’Alcarràs que emmagatzemava 700.000 quilos de palla i 300.000 de festuca. El foc es va desencadenar, per causes que es desconeixen, poc després de les set del matí en un magatzem situat a l’avinguda Devesa d’aquesta localitat del Segrià. Fins al lloc es van desplaçar fins a vuit dotacions dels bombers de la Generalitat, que van treballar amb mànegues i el camió escala i que també van necessitar una màquina per remoure el farratge i sufocar les flames.

L’estructura de la nau, de formigó, no es va veure afectada, però els bombers sí que van haver de retirar les planxes metàl·liques de la part superior del magatzem per oxigenar l’incendi i ventilar. Els efectius hi van ser diverses hores i i posteriorment van acudir a fer inspeccions per remullar i apagar punts calents, encara que s’espera que passin diversos dies fins que es doni extingit per complet. La construcció es troba en una zona aïllada, per la qual cosa no va ser necessari desallotjar els veïns.

D’altra banda, els bombers van treballar ahir en un incendi en una fleca situada al carrer Major de la Seu d’Urgell que va obligar a desallotjar una desena de persones. Els fets van ocórrer poc abans de les 16.00 hores i fins al lloc van acudir quatre dotacions. Les flames van afectar el mobiliari i la instal·lació elèctrica.