Artesa de Segre tindrà un vigilant per evitar incivisme i actes vandàlics

L’ajuntament preveu convocar un concurs per contractar-lo a partir del setembre

© Imatge d’arxiu de danys per vandalisme a Artesa de Segre.

Artesa de Segre tindrà un vigilant a partir de la tardor per evitar actes incívics i vandalisme. Així ho va confirmar ahir l’ajuntament, que ha constatat un increment d’aquest tipus de conductes al municipi. El concurs per incorporar-lo a la plantilla municipal està previst per al proper mes de setembre.

L’alcalde, Domènec Sabanés, va explicar en aquest sentit que l’ajuntament ja té un conveni amb els Mossos d’Esquadra, als quals recorren per sancionar infraccions com estacionaments en llocs prohibits. Tanmateix, va apuntar el primer edil, l’extensió del municipi i els seus 21 nuclis de població fan difícil que els agents puguin complir per si sols aquesta funció.

Així mateix, la població de poc més de 3.500 habitants queda molt per sota del mínim de 5.000 que fixa la llei per crear un cos de policia local. Una cosa que, va assenyalar Sabanés, seria també molt més costosa per a les arques municipals.

“Creiem que amb un vigilant en tindrem prou”, va concloure l’alcalde, que va recordar que podrà imposar sancions als que infringeixin les ordenances municipals. L’ajuntament ja ha transferit la tramitació i el cobrament de les multes a l’organisme autònom de tributs de la Diputació. Altres municipis de Lleida com Vielha i Rosselló compten amb vigilants municipals, mentre que altres recorren a patrullatges d’empreses de seguretat privades.