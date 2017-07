La nova expansió de Baqueira al Pallars, a un pas de tenir llicència

El projecte ha rebut l’aprovació provisional després de completar els requeriments d’Urbanisme || Podrà rebre la definitiva a partir de la comissió del setembre

El projecte per a la nova ampliació de Baqueira al Pallars Sobirà és ja a només un pas d’obtenir l’autorització definitiva. El ple de l’ajuntament d’Alt Àneu li va donar la setmana passada l’aprovació provisional, després que l’empresa inclogués les modificacions que li va exigir la comissió d’Urbanisme del Pirineu al maig.Després de completar la tramitació ambiental davant de la Generalitat al juny, queda només el vistiplau definitiu d’Urbanisme, la pròxima sessió del qual és prevista per al mes de setembre. L’alcaldessa, Laura Arraut, va explicar que el ple va aprovar per unanimitat el projecte d’expansió de Baqueira i va apuntar