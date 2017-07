Mor un home de 55 anys a l’accidentar-se quan practicava salt base a Mont-rebei

Un veí de Madrid que va xocar contra la roca i va caure a la base de la paret d’Aragó, i va patir múltiples traumatismes || Un canvi en la trajectòria o un nus al cordatge del paracaigudes, possibles causes

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un home de 55 anys i veí de Madrid va morir ahir a l’accidentar-se quan practicava salt base a Mont-rebei. Segons va informar la Guàrdia Civil d’Osca, l’avís es va rebre poc després de dos quarts d’onze del matí. Per causes que es desconeixen i que s’estan investigant, un esportista que havia saltat des d’una de les parets del congost (que arriben a tenir en alguns punts fins a 500 metres d’altura) per practicar aquest esport, que molts consideren el més extrem, s’hauria accidentat en la caiguda i va xocar amb la roca. Fins al lloc dels fets, al terme