Els Agents Rurals han denunciat una persona per pescar utilitzant peix natural com a esquer a l’embassament de Rialb, a la Baronia de Rialb.Així mateix, al llarg del cap de setmana han aixecat dos actes d’infracció per acampada il·legal al Parc Nacional d’Aigüestortes.

Els rurals van comprovar que a les tendes no hi havia ningú i els van deixar una notificació, ja que està prohibit pernoctar, en tenda o a l’aire lliure, i és necessari demanar autorització.