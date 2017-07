El venedor de l’inflable mortal de Caldes diu que el va comprar al Pla

El testimoni va declarar ahir al jutge que va adquirir l’atracció en una nau industrial

L’home que va vendre el castell inflable als amos del restaurant de Caldes de Malavella on el passat 7 de maig va morir una nena de sis anys després de saltar l’atracció pels aires i va ferir sis menors més va declarar ahir davant del jutge que va comprar l’atracció en una nau de Mollerussa. Aquest testimoni, clau per aclarir les causes de la tragèdia, va assegurar ahir als jutjats de Santa Coloma de Farners que l’inflable era de segona mà i el va adquirir nou en una empresa de la capital del Pla, encara que no va concretar on.