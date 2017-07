L’alcalde de Bell-lloc se sotmet a un vot de confiança pels pressupostos

Palau denuncia un “bloqueig constant” de l’oposició i busca tirar endavant els comptes

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’alcalde de Bell-lloc d’Urgell, Carles Palau, ha convocat un ple extraordinari per demà amb l’objectiu de sotmetre’s a una qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació dels pressupostos per a aquest any, dos mesos després d’haver estat tombats per l’oposició. Palau va dir ahir que s’ha vist obligat a activar aquest escenari davant del “bloqueig constant” dels sis regidors de l’oposició a les seues principals propostes des que va arribar al càrrec, fa dos anys. Palau va justificar aquesta decisió pel fet que “el bloqueig perjudica el poble i per a nosaltres el primer són els veïns, no ocupar una cadira”.