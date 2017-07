L'investigat per tortures és de Bellpuig i va ser denunciat des del consell comarcal

L’home investigat pel jutjat d’Instrucció número 1 de Cervera per haver torturat i abusat dels seus germans ( vegeu SEGRE d’ahir ) és un jove de Bellpuig de 27 anys, segons van confirmar ahir a aquest diari els Mossos d’Esquadra. La policia autonòmica també va explicar que la denúncia contra l’home la va interposar un treballador social del consell comarcal de l’Urgell a qui les víctimes haurien explicat el que havia succeït.Pel que sembla, la confessió va tenir lloc després que l’imputat abandonés el domicili i es traslladés a un altre lloc a viure o per motius de feina. Va ser aleshores quan els seus germans van explicar a un educador les tortures que havien patit. Aquest va denunciar els fets i els Mossos d’Esquadra van detenir el jove el març del 2016.L’home està imputat per suposades tortures als seus germans entre les quals s’incloïen càstigs físics, cops amb carregadors i estris de cuina, exercicis fins a l’esgotament, estar-se seminús a terra o banyar-se a la banyera amb aigua freda. A més, als nois els hauria posat picant als genitals i també hauria practicat tocaments a dos de les seues germanes. L’home està en llibertat després d’haver pagat una fiança.