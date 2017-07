Torà demana declarar el nucli històric i el dolmen de Llanera Bé Cultural

Cultura ha contractat l’elaboració d’un expedient per al centre de la localitat

El departament de Cultura de la Generalitat ha iniciat el concurs per contractar els serveis d’un arquitecte que redacti l’expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) el nucli històric de Torà.



La petició la va iniciar fa dos mandats el llavors alcalde, Domènec Oliva, i va ser resolta de forma favorable per la direcció general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. El conjunt històric de Torà compta amb nombrosos elements del patrimoni medievals i de l’edat moderna.



D’una banda, les trames de carrers interiors han mantingut la seua forma i portals medievals. A més, té una gran quantitat de monuments com l’edifici de l’ajuntament, de tall renaixentista; l’església de Sant Gil, d’estil gòtic tardà; l’antic Hostal, i les Fonts de la Vila, d’estil barroc, entre d’altres.



Segons l’alcalde del municipi, Magí Coscollola, la declaració de BCIN permetrà una protecció més gran d’aquest conjunt monumental. L’activació de la declaració coincideix amb l’acabament de les obres de millora dels carrers Ofrera i Sant Sebastià, en ple centre històric, en els quals s’ha invertit 120.000 euros.

De forma paral·lela, el consistori ha iniciat també la declaració com a BCIN del dolmen de Llanera, l’estructura megalítica més gran de Catalunya amb un túmul de 32 metres. El monument data de l’any 2.500 aC i té una galeria interior de deu metres de longitud. La documentació del dolmen es va portar a terme en unes excavacions de l’arqueòleg Joan Serra Vilaró l’any 1916.



El municipi de Torà ja compta amb un ampli patrimoni del terme declarat BCIN. Aquest és el cas de la Torre de Vallferosa, el monestir de l’orde benedictí de Cellers, el castell de l’Aguda, el de Llanera i la muralla de la població.