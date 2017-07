Iceta insta a no cedir locals l’1-O si no ho avala la junta electoral

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va instar ahir els càrrecs municipals a “ajustar-se a la llei” davant de la convocatòria del referèndum sobre la independència de Catalunya l’1 d’octubre, una cosa que, per al líder socialista, inclou “que només poden cedir-se locals municipals si ho demana la junta electoral, degudament constituïda i d’acord amb el que dicta la llei”. Iceta va fer aquestes declaracions durant una visita al Pallars Jussà, on es va reunir amb membres del partit i va reclamar millorar les comunicacions per carretera de la comarca.