L’ACA impulsa el projecte per a la depuradora d’aigua a Cubells

S’afegeix a un altre concurs per a Benavent i Vilanova de Segrià

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament del municipi de Cubells, amb un pressupost de 81.675 euros. Les firmes podran presentar ofertes fins al dia 12 de setembre. Una vegada adjudicat el contracte, es disposarà d’un termini de sis mesos per materialitzar la redacció del projecte constructiu, que haurà de definir l’estació depuradora i els col·lectors en alta per garantir el sanejament actual i futur del municipi. A més, el projecte haurà de definir un tractament que sanegi les aigües residuals i garanteixi el retorn de l’aigua en condicions al Segre. Amb aquesta infraestructura, Cubells se suma a les onze depuradores que estan actualment en servei a la Noguera (Albesa, Algerri, Artesa de Segre, les Avellanes, Balaguer, la Baronia de Rialb, Ivars de Noguera, Ponts, Torrelameu, Térmens-Menàrguens i Àger), que garanteixen el sanejament del 71 per cent de la Noguera.

L’ACA també ha licitat una altra planta per a Benavent i Vilanova de Segrià amb un pressupost total de 86.000 euros.