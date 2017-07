Problemes al subsòl retarden un altre any les obres del túnel del coll de Lilla

A l’autovia de l’N-240, han de canviar el projecte, que s’encareix trenta milions

Les obres del túnel del coll de Lilla es retarden un altre any i no començaran, segons fonts vinculades a l’obra, fins a finals del 2018. Argiles expansives trobades al subsòl i no previstes en el projecte inicial han obligat a modificar la planificació i l’encareixen en uns 30 milions d’euros, la qual cosa requereix l’aprovació estatal.La construcció del túnel del coll de Lilla, dins del projecte de l’autovia A-27 de Tarragona a Montblanc en direcció a Lleida (paral·lela a l’N-240), es retardarà un any més i les obres no començaran previsiblement fins a finals del 2018, segons fonts pròximes