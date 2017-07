A la presó per tercera vegada l'esquarterador de Malpàs

REDACCIÓ Actualitzada 25/07/2017 a les 11:13

En aquesta ocasió, per un delicte de robatori

© Imatge de Ramon Tolo, l'any 1997 SEGRE

Ramon Tolo Pallàs, que va complir una condemna de 22 anys de presó per assassinar una viuda de Malpàs el 1989, ha ingressat per tercer cop a la presó de Lleida, segons van informar ahir fonts penitenciàries. Tolo va ingressar a Ponent divendres passat per un delicte de robatori, segons les mateixes fonts.



L’última vegada que Tolo va estar a la presó va ser el 2013 per complir una condemna de vuit mesos per incompliment d’una ordre judicial. Tolo va assassinar l’any 1989 la viuda Rosa Peiró al nucli de Malpàs, al terme del Pont de Suert.



L’home va matar la dona després que aquesta rebutgés el seu amor i, posteriorment, la va esquarterar i va escampar les seues restes entre el Pont de Suert i la Pobla de Segur. La justícia li va imposar una condemna de 22 anys. El 1992 va ser traslladat a una presó de Barcelona a l’enamorar- se d’una mestra de la presó lleidatana i després va tornar a Ponent. A finals dels 90, va accedir al tercer grau i va començar a gaudir dels primers permisos de sortida.