S'accidenta borratxo portant el seu fill de 6 anys

REDACCIÓ Actualitzada 25/07/2017 a les 10:07

© Imatge d'arxiu d'un control preventiu dels Mossos d'Esquadra a la ciutat de Lleida.

Els Mossos d’Esquadra van arrestar diumenge un home de 48 anys i veí de Tàrrega per tenir un accident quan anava amb el seu fill de 6 anys al donar positiu en el control d’alcoholèmia i encarar-se amb els agents, que va insultar i va amenaçar. Segons va informar aquest dilluns la policia autonòmica, els fets van tenir lloc a les 05.30 hores, quan van rebre un avís que un vehicle havia tingut un accident a l’Ll-12, que enllaça Lleida ciutat amb l’AP-2. Fins al lloc es van traslladar agents dels Mossos, que van trobar que a l’interior del vehicle accidentat viatjava un home amb el seu fill de 6 anys, encara que tots dos van resultar il·lesos. Tanmateix, el xòfer no va fer cas de les instruccions dels agents, ja que era al mig de la carretera, amb perill de poder ser atropellat per altres turismes, i va insultar i va amenaçar els agents.



En aquell moment, els mossos van comprovar que el conductor presentava evidents signes d’haver consumit begudes alcohòliques, per la qual cosa el van sotmetre a la prova d’alcoholèmia, en la qual va donar un resultat positiu de 0,68 mg/l. Els agents el van arrestar per un delicte de desobediència i resistència a l’autoritat i per un delicte contra la seguretat del trànsit i aquest dilluns va passar a disposició judicial a Lleida. El menor va quedar sota custòdia de la mare.