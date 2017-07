El sector de l’esquí analitza l’efecte del canvi climàtic en el turisme

La taula estratègica de les estacions de muntanya analitzarà els efectes del canvi climàtic sobre el turisme de neu i les mesures que s’han de prendre per adaptar-se a aquest fenomen. Així es va aprovar a la seua constitució, que va tenir lloc ahir, on es va acordar proposar polítiques i línies d’acció a partir dels problemes que es detectin a les estacions. A més, informarà de les campanyes de promoció institucional i dels programes d’inversions i ajuts per a les instal·lacions d’esquí de Catalunya i analitzarà la situació del sector i el seu impacte. Per a això es realitzaran enquestes als usuaris de les instal·lacions.

Així mateix, els membres de la taula van acordar la constitució de quatre grups de treball, el de promoció del turisme de neu (coordinat pel departament d’Empresa), ordenació del territori, infraestrutures i esquí nòrdic (coordinats per Territorio). Segons van informar, començaran a reunir-se a partir de setembre per tenir algunes propostes per a la pròxima reunió de la taula, a començaments de novembre.