Hisenda fiscalitza l'Estany d'Ivars o Aeroports de Catalunya a la recerca de despeses per a l'1-0

R.R. Actualitzada 26/07/2017 a les 17:41

© Mostra Gastronòmica en el Estany d'Ivars i Vila-sana JOAN GÓMEZ

La fiscalització setmanal que l’Estat vol imposar a la Generalitat per verificar que no incorre en despeses vinculades al referèndum s’estén a 183 organismes participats per la Generalitat, entre empreses públiques, consorcis, fundacions i patronats en tota Catalunya. Així ho va explicar ahir el vicepresident i conseller d’Economia, Oriol Junqueras, qui va afirmar que un dels afectats és el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana.

Junqueras va esmentar el consorci que gestiona aquest espai natural del Pla d’Urgell com a exemple d’una situació en aparença inversemblant. “De veritat volen fer creure que aquestes entitats paguen el referèndum?”.

Per la seua part, el departament de vicepresidència va afegir que el requeriment d’informes setmanals de despeses per part de l’Estat afecta totes les entitats del sector públic de la Generalitat, la qual cosa inclou, entre altres, l’empresa pública Aeroports de Catalunya, titular dels aeroports d’Alguaire i La Seu. En aquesta llista consta també la societat pública Actius de Muntanya, propietària de l’estació d’esquí de Boí Taüll.

També poden trobar-se en aquest llistat altres entitats participades per la Generalitat que tenen la seua seu a Lleida o que tenen a les comarques lleidatanes com a àmbit d’actuació. Es tracta del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida; la Fundació del Món Rural; l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré i de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran, segons dades facilitades per la Generalitat. Cap no s’ha caracteritzat pel seu perfil ideològic ni polític.