El club nocturn incendiat a Vielha pateix importants danys estructurals

El club nocturn calcinat dimecres passat a la tarda a Vielha no podrà reobrir fins que no es reparin els importants danys soferts durant l’incendi (vegeu SEGRE d’ahir). I és que les flames van arrasar les bigues i la teulada de l’edifici i, a més, van provocar l’esfondrament del terra de les golfes.



A més, el foc va afectar la teulada de l’edifici limítrof, la qual cosa va obligar a desallotjar els veïns, que ahir encara estaven pendents de poder tornar a les seues cases després de passar la nit fora. No obstant, estava previst que el retorn pogués produir-se aquest dijous mateix o, si no, en el transcurs de les pròximes hores, segons va explicar a aquest diari l’alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano.



Per la seua banda, una dotació dels Bombers va estar remullant l’edifici aquest dijous al matí i els serveis tècnics de l’ajuntament van revisar les façanes i es van sanejar parts per evitar que caiguessin restes a la via. Després d’això, es va reobrir el carrer.

L’incendi es va declarar dimecres a la nit en aquest club, situat en ple centre de Vielha, i tot apunta a un problema elèctric com a origen.