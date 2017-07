Un conductor ferit greu al sortir amb el cotxe de la carretera a Concabella

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un turisme va impactar ahir contra una arqueta de formigó a la carretera L-310 al seu pas per Concabella, i va deixar ferit greu l’únic ocupant. El sinistre va tenir lloc cap a les 12.30 hores, al quilòmetre 14,5, quan el cotxe, que anava cap a Tàrrega, va sortir de la calçada. Després de recórrer la cuneta durant uns 20 metres, el vehicle va impactar contra l’arqueta –la col·locació de peralts a les arquetes en aquest tram el 2015, on aquell any i en aquest mateix punt van perdre la vida dos nadons, va evitar ahir mals majors– i va