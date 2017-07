Mor ofegat un home de 42 anys al caure a un canal a Alcarràs

La víctima, veïna de la localitat, passejava amb la família pel polígon del Revés || Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets, però tot apunta a un accident

Un veí d’Alcarràs de 42 anys va morir dissabte ofegat al caure de forma accidental a un canal al costat del riu Segre mentre passejava amb la família a prop del polígon Revés de la localitat del Segrià. L’avís de l’accident es va rebre a les 20.40 hores quan els familiars van alertar que l’home, de nacionalitat romanesa, havia caigut a l’aigua i no podia sortir perquè no sabia nadar. Els Bombers de la Generalitat van activar set dotacions terrestres i el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic per intentar rescatar l’home. Tanmateix, quan van aconseguir treure’l de l’aigua, aquest ja