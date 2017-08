Alcarràs ja taxa l’antiga casa de Macià per tramitar la compra al propietari

Després de descartar la permuta per desacords

Els pèrits de l’ajuntament d’Alcarràs estan fent una taxació de la que va ser la casa de l’expresident Francesc Macià, a la zona de Vallmanya, així com del seu entorn, per poder procedir a l’adquisició. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Miquel Serra, després de descartar una permuta ja que els veïns amb propietats limítrofes no estan disposats a la venda de finques per fer un intercanvi que resulti satisfactori a l’actual propietari de l’immoble. L’objectiu del consistori és frenar la progressiva degradació d’aquesta casa en la qual s’han registrat despreniments a la teulada i algunes esquerdes en l’estructura. La