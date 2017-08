Cremen 15 ha a Vallbona de les Monges

El foc forestal es va iniciar a la mateixa zona on es van cremar prop de 900 hectàrees l’estiu passat || Sis persones evacuades a l’Arnau després d’un incendi en un habitatge a Agramunt

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El foc va calcinar ahir 15 hectàrees de vegetació forestal a Vallbona de les Monges, un incendi que va fer saltar totes les alarmes perquè els veïns de la zona encara recorden els dos que l’estiu passat van calcinar prop de 900 hectàrees. Els Bombers van rebre l’avís a les 13.51 hores i el foc es va iniciar a peu de la carretera LV-2335, en el quilòmetre 9. Les causes són investigades pels Agents Rurals i no es descarta que fos intencionat o per una negligència. Fins al lloc es van desplaçar 26 dotacions de Bombers. El responsable de la