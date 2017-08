La vinyeta equipararia el trànsit de l’autopista amb el de l’autovia A-2

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va defensar ahir que la implantació de la vinyeta suposaria que l’actual AP-2 passaria de 8.000 cotxes al dia a 25.000 vehicles, mentre que l’autovia A-2, entre Barcelona i Lleida i sense peatge, passaria de 30.000 cotxes a menys de 19.000 al dia. Rull va fer aquestes declaracions respecte al corredor Lleida-Barcelona. En l’actualitat, l’A-2 absorbeix 30.000 vehicles al dia i l’AP-2 només gestiona el trànsit diari de 7.853 cotxes, “una xifra escandalosament baixa”, segons Rull, quan és capaç d’absorbir 80.000 vehicles i, en alguns casos, 125.000 cotxes.

El Govern aposta pel model de la vinyeta amb tarifa plana per als usuaris habituals de la xarxa de carreteres catalanes i d’una quantitat encara no concretada per als conductors que utilitzin o circulin de passada per la infraestructura viària catalana. El departament de Territori ha quantificat l’estalvi socioeconòmic que suposaria aquest model en uns 162,7 milions d’euros a l’any, segons va explicar Rull en una entrevista a l’ACN.