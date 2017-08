L’ajuntament de Solsona exculpa l’esplai d’un “accident fortuït”

Més de dos-centes persones en el minut de silenci pel menor mort a Roses

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

A més a més, superaven la proporció de monitors que era necessària, ja que la normativa requereix un per cada deu participants i ells eren tres per a quinze menors.? solsona Més de dos-centes persones van recordar ahir amb un emotiu minut de silenci davant de l’ajuntament de Solsona, la senyera del qual onejava a mig pal, Rubén, el nen de 13 anys que va morir dijous al precipitar-se per un penya-segat a Roses, a prop de la Cala Montjoi, quan recorria la Costa Brava amb altres menors i tres monitors de l’Esplai Riallera de la capital del Solsonès (vegeu