Mor un ciclista atropellat per una furgoneta a l’N-230 a Estopanyà

Un veí de Sabadell de 73 anys que estiuejava a Sant Esteve de Llitera

Un ciclista de 73 anys i veí de Sabadell va morir ahir al matí en un accident que va tenir lloc a la carretera N-230, a l’altura del terme municipal d’Estopanyà, a la Franja de Ponent, a Osca. Segons van informar fonts de la Guàrdia Civil, els fets van succeir quan faltaven pocs minuts per a dos quarts d’onze del matí. Va ser llavors quan, a l’altura del quilòmetre 50 i per causes que es desconeixen i que s’investiguen, una furgoneta va atropellar el ciclista, que anava tot sol, quan els dos circulaven en sentit Benavarri.Tots dos circulaven en