Tàrrega eixampla el curs del riu Ondara per evitar inundacions

Tramita l’expropiació d’horts per abordar l’actuació

L’ajuntament de Tàrrega tramita l’expropiació de la zona d’horts ubicada en el curs de l’Ondara, entre la rotonda de la variant de l’interior cap a la Via Lacetània i la zona esportiva. L’edil de Serveis Municipals, Josep Castelló, va explicar que l’objectiu és “prevenir l’efecte de les riuades” ja que “en aquesta zona el curs s’estreny i quan hi baixa molta aigua xoca amb un mur i provoca inundacions”. Amb l’expropiació d’aquests horts, un total de 2.715 metres quadrats en cinc finques, es podrà eixamplar i evitar inundacions com la del novembre del 2015. Castelló va afegir que es preveu connectar el tram urbà de l’Ondara amb la via verda del Talladell perquè els veïns tinguin una zona de lleure i de passeig.

S’ha de recordar que quan es va aprovar el pressupost municipal del 2017 ERC, llavors a l’oposició, va votar a favor a canvi de crear un circuit de rúning en el curs. L’expropiació dels horts va ser aprovada en el passat ple de la capital de l’Urgell. Castelló va afegir, a més a més, que “és un projecte lent del qual ara s’aborden els tràmits”.