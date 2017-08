El cel del Montsec, excepcional tot i la llum de Lleida i Balaguer

Un informe corrobora la gran visibilitat nocturna i adverteix sobre contaminació lluminosa fins i tot de Barcelona || Pas previ per revalidar la certificació Starlight

Una nova campanya de mesurament del cel nocturn ha constatat que al Montsec continua sent de categoria excepcional. En els contorns relatius a la certificació Starlight les dades obtingudes el 2016 confirmen que els valors són excel·lents i de qualitat molt bona a la pràctica totalitat de zones no urbanes. La campanya s’emmarca en un projecte d’avaluació de les condicions naturals del medi nocturn amb l’objectiu de detectar els que conserven millors condicions i impulsar projectes de protecció. Al Montsec, els mesuraments revelen que els nuclis urbans interiors no tenen una influència notable en el cel i les amenaces més