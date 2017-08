Mor al caure vora una bassa de purins en una granja de l’Alt Urgell

C. SANS/L. GARCÍA

El sinistre va tenir lloc a Ogern, nucli de Bassella || La víctima, de 25 anys, treballava a l’explotació i es presumeix que va poder perdre el coneixement pels vapors

Un jove de 25 anys va morir dissabte al tenir un accident mentre treballava en una granja porcina a Ogern, un nucli del municipi de Bassella, a l’Alt Urgell. Segons van confirmar ahir els Mossos d’Esquadra, l’accident es va produir dissabte a la nit quan el jove, per causes que es desconeixen, va caure en una arqueta d’aigües pluvials situada al costat d’una bassa de purins a l’explotació. La víctima, natural de Cardona, s’havia traslladat a Ogern per gestionar la granja amb la seua companya sentimental. Dissabte a la nit, tots dos eren a casa quan el jove va sortir