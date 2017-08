Trasllats en taxi al tren de Saragossa

Avaria mecànica en un regional amb destinació Lleida que va deixar ahir al matí un comboi parat entre Tamarit de Llitera i Almacelles amb sis passatgers a dins

Un tren regional procedent de Saragossa amb destinació a l’estació de Lleida Pirineus va quedar parat ahir a les 8.44 hores del matí per una avaria mecànica entre els termes municipals de Tamarit de Llitera i d’Almacelles. La incidència va afectar els sis passatgers que anaven al tren, que van ser evacuats pels Bombers de la Generalitat fins a l’estació d’Almacelles (a uns 4 quilòmetres), segons van confirmar fonts de Renfe. La companyia va habilitar a les 10.55 hores un servei alternatiu en taxi per carretera per als passatgers afectats des de l’estació d’Almacelles fins a la seua destinació. Els