Denuncien la tala d'arbres a la carretera de Miralcamp

Agricultors del municipi asseguren que es van tallar una desena d’ametllers || Durant treballs de manteniment de la carretera l’L-200

Agricultors del municipi de Miralcamp van denunciar aquest dimarts la tala de més d’una desena d’ametllers en sengles finques de la seua propietat al costat de la carretera L-200 per part de l’empresa que porta a terme el manteniment i neteja d’aquesta via.

Segons van explicar aquests agricultors, els operaris van talar més d’una desena d’ametllers que es trobaven al pendent que dóna a la carretera sense tenir coneixement que aquests arbres estaven en finques de titularitat privada.



Així mateix, van apuntar que veïns del municipi es van adonar dels fets i van advertir els operaris. “En aquell moment van parar de desbrossar el pendent per no talar algun altre exemplar”, va explicar un dels veïns que va ser testimoni dels fets. Així mateix, va afegir que al lloc es va desplaçar una patrulla d’agents dels Mossos d’Esquadra.

Un dels afectats per la tala dels ametllers va assegurar que tenia intenció de presentar una denúncia per aquests fets. S’ha de recordar que la carrera provincial L-200 és la via que uneix la capital del Pla d’Urgell amb la de les Garrigues i la gestiona la Generalitat.