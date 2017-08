Dos aparatosos accidents causen cues a Talarn i al Pont de Bar

Al Jussà va bolcar el remolc d’un tractor carregat amb bales de palla a la C-13 || A l’Alt Urgell hi va haver tres ferits al sortir de la via un turisme a l’N-260

Dos aparatosos accidents de trànsit van provocar problemes de circulació ahir a la carretera C-13 al seu pas per Talarn (Pallars Jussà) i a l’N-260 al terme municipal del Pont de Bar (Alt Urgell). En el primer no hi va haver ferits i, pel que fa al segon, tres persones van resultar lesionades.El primer sinistre va ser el de Talarn i es va produir, per causes desconegudes, a les 12.35 hores al bolcar el remolc d’un tractor carregat de bales de palla a l’altura de la cruïlla de Talarn. L’accident es va produir en sentit nord just al mig de