Denuncien un mosso d'esquadra fora de servei per disparar un gat amb una escopeta de perdigons a les Borges

REDACCIÓ Actualitzada 10/08/2017 a les 18:50

L’entitat ecologista Ipcena demana que l’agent sigui expulsat del cos

© El gat, amb les ferides dels suposats trets de perdigons. Ipcena © La radiografia aportada com a prova per la propietària del gat. Ipcena



Una veïna de les Borges Blanques ha denunciat un agent dels Mossos d’Esquadra fora de servei després que aquest, suposadament, disparés el seu gat. L’entitat ecologista Ipcena s’ha sumat a la denúncia i presentarà una queixa al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat perquè prengui mesures contra l’agent



La propietària del gat ha presentat com a proves una radiografia i un informe veterinari que demostrarien que el gat va ser disparat fins a tres cops amb una escopeta de perdigons



Amb aquests documents mèdics la propietària de l’animal va anar a la comissaria de les Borges Blanques i va denunciar el seu veí, mosso d’esquadra, el mateix dia dels fets. Va ser el 4 d’agost i estava al pati de casa seva quan va sentir un soroll que la va alarmar, segons ha explicat aquest dijous.



Ipcena també ha denunciat el cas perquè considera que no s’està complint l’article del Codi Penal contra el maltractament d'animals ni tampoc la llei catalana de protecció dels animals.



La denunciant ha explicat que el moment que es va produir el tret a la seua terrassa hi havia la seva besnéta, de 8 anys.



Ipcena ha anunciat que el setembre tornarà a posar una altra denúncia, aquest cop als jutjats de Lleida i amb el suport de protectores d’animals. Actualment, el gat lesionat es recupera de les ferides.