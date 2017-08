Tarrés inaugura, al cap de 6 mesos d’obres, la sala per a vetllatori

Tarrés va inaugurar ahir a la tarda la sala per a vetllatoris de la localitat després de sis mesos d’obres per adequar aquest espai al costat de les antigues escoles. Els treballs han comptat amb una aportació de 50.000 euros de la Diputació. El president de la corporació provincial, Joan Reñé, va encapçalar l’acte inaugural al costat de l’alcalde, Ramon Maria Arbós. Reñé va destacar el suport de la Diputació als pobles petits i va afirmar que amb aquesta i altres actuacions “ajudem a fer possible que Tarrés, un poble amb un centenar d’habitants, tingui cada vegada millor qualitat de vida”.

Durant la jornada, el municipi de Tarrés va celebrar també el trentè aniversari de l’Associació de Defensa Forestal Sant Jordi. Ho va fer amb un acte commemoratiu en el qual es van entregar plaques a tres membres de la junta inicial de l’entitat: Ramon Pascual, Antonio Arbós i Joan Collell. La Diputació, per la seua part, va recordar que també aquesta entitat va comptar amb subvencions de l’ens provincial per adquirir una cisterna per a l’extinció d’incendis.