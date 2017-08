Convoquen una acampada de tres dies a Tremp contra l'autopista elèctrica

REDACCIÓ Actualitzada 14/08/2017 a les 18:45

Serà durant el mes de setembre, per protestar per la implantació de la MAT i la potenciació de la línia entre la Pobla de Segur i Foradada del Toscar

© Un moment de la concentració d'aquest dilluns contra la MAT a Tremp. Magdalena Altisent

La Plataforma Unitària Contra l'Autopista Elèctrica al Pallars ha convocat una acampada de 3 dies a la Plaça Capdevila de Tremp durant el mes de setembre. La mobilització s’ha decidit aquest dilluns durant l’assemblea que ha tingut lloc a la capital del Pallars Jussà.



La plataforma vol mostrar així el seu desacord amb la nova línia de molt alta tensió (MAT) que s'ha projectat entre Penyalba, a l'Aragó, i Isona, al Pallars Jussà. S'oposa també a la potenciació de línies elèctriques com la que hi ha entre la Pobla de Segur i Foradada del Toscar.



Abans de l’assemblea, una vintena de persones ha recorregut els carrers de Tremp repartint tríptics informatius sobre la infraestructura elèctrica que ha de travessar la comarca.



Les alarmes es van encendre després que una instal·lació clau per a la línia, la subestació d'Isona, obtingués la declaració d'impacte ambiental favorable per part del ministeri de Medi Ambient.



L'empresa promotora, Red Eléctrica de España, preveu començar a construir la subestació a finals d'any, mentre que de moment ajorna fins més enllà del 2020 la resta del corredor elèctric.