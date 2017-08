Assessorament gratis a 15 comerços de la Seu per millorar les vendes

Conveni entre consistori i Cambra de Comerç de Lleida de foment del sector

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Un conveni entre l’ajuntament de la Seu i la Cambra de Comerç de Lleida permetrà als establiments de la ciutat millorar i innovar els sistemes de vendes per ser més competitius en el seu sector. Es tracta d’un pla integral de suport al comerç minorista al qual, de moment, s’han apuntat una quinzena de comerços de la capital de l’Alt Urgell. Rebran, gratis i de forma individual, la visita d’especialistes de la Cambra que faran una diagnosi per determinar les principals estratègies de venda per millorar resultats.Els tallers individualitzats de diagnòstic s’abordaran les properes setmanes. Des de la Cambra van