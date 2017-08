Els casos de violació es multipliquen per cinc en sis mesos a Ponent

Les denúncies passen de dos a deu fins al juny d’aquest any || Els delictes contra la llibertat sexual s’eleven a 64 en aquest període, un 33% més respecte al 2016

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els casos de violació coneguts per les autoritats a Ponent s’han multiplicat per cinc en els sis primers mesos d’aquest any, un augment que s’atribueix en part a la pèrdua de la por de les víctimes a denunciar. Segons l’últim balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, entre el gener i el juny d’aquest any s’han posat deu denúncies per agressió sexual amb penetració a tota la província de Lleida, davant les dos que es van presentar en el mateix període del 2016. El balanç destaca que d’aquestes deu denúncies, set es van interposar a Lleida ciutat. L’any passat, a