Més de noranta persones demanen el carnet per recollir caragols a Alfarràs

El document forma part d’una prova pilot i Aragó s’ha mostrat interessat a implantar-lo

Més de noranta persones han sol·licitat el carnet identificatiu per recollir caragols que expedeix l’associació Acció Social d’Alfarràs, que aglutina el col·lectiu gitano. Amb el document, assumeixen el compromís de complir unes normes bàsiques i de participar en cursos formatius que s’estan preparant per al pròxim curs escolar com el de manipulació d’aliments. Aquests carnets formen part d’una prova pilot que es va implantar a Alfarràs, que inclou la redacció d’un document per als pagesos en què se’ls explicarà que la persona que vagi a la seua propietat es limitarà exclusivament a la recollida de caragols.



Així mateix, el president de l’associació, Antonio Jiménez, i el regidor d’ERC d’Alfarràs, Josep Maria Màsich, al costat d’altres representants de l’entitat, es van reunir dilluns amb la presidenta de la federació d’associacions gitanes d’Aragó, Pilar Clavería,que es va mostrar interessada a implantar els carnets i va plantejar reunir-se amb el delegat del Govern a Aragó per parlar de la normativa sobre la recollida de caragols.