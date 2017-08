Renfe suspèn la circulació de trens entre Lleida i Les Borges per reparacions

De dilluns a divendres, fins el 3 de setembre, i s’ofereix servei alternatiu per carretera

© Bombers i tècnics d'Adif revisant l'andana de l'estació de Puigverd, visiblement afectada per l'explosió. SABINA DIEGO

Renfe ha anunciat aquest dimecres que suspèn entre setmana i fins el 3 de setembre la circulació de trens de les línies R13 (Barcelona Estació de França-Lleida per Valls) i R14 (Barcelona Estació de França-Lleida per Tarragona i Reus) entre Lleida i les Borges Blanques



Així, a partir del 17 d’agost i fins el 3 de setembre, durant els dies feiners, s’estableix un servei alternatiu per carretera entre les capitals del Segrià i Les Garrigues. La resta de la línia, així com durant els dissabtes i diumenges, es prestarà el servei habitual.



Aquesta mesura ve motivada per les operacions que estan duent a terme tècnics d’Adif per la reposició de les instal·lacions ferroviàries a Puigverd i Juneda que es van veure greument afectades per un incendi.



Segons ha informat Renfe, de manera especial, s’avançarà una hora l’horari de sortida del servei de bus per als viatgers amb origen a les estacions de Lleida, Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida o Juneda, per garantir l’enllaç del servei de bus amb la sortida dels trens des de Les Borges Blanques, des d’on es mantindrà el seu horari habitual.