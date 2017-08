El Govern acaba l’ampliació del Ramon Estadella de Guissona

Al superar el límit de la seua capacitat, estarà a punt al setembre

La Generalitat està acabant l’ampliació de l’escola Ramon Estadella, un dels tres centres educatius que superen el límit de la seua capacitat a Guissona. Els treballs van començar al juliol i, a falta de col·locar el mobiliari i serveis bàsics, es preveu que finalitzin a finals de setembre. És una construcció de nova planta ubicada on fins fa un any hi havia els barracons. Té 227 metres quadrats i donarà cabuda a un menjador, cuina, biblioteca i sala de reunions, instal·lacions que ara estan a l’edifici principal. En una fase posterior es reconvertiran aquests espais en aules. L’actuació durarà quatre