El Talladell, sense quòrum per deixar de pagar a l’‘alcalde’

L’entitat municipal descentralitzada (EMD) del Talladell no va poder celebrar ahir la sessió convocada pels dos únics vocals de la junta, Marta Vilardosa i Ferran Muntané, amb l’objectiu de deixar sense retribucions el president, Francesc Rodríguez (vegeu SEGRE de diumenge). Va quedar suspesa per l’absència del mateix Rodríguez, sense el qual la junta no assoleix el quòrum mínim de tres membres per sotmetre decisions a votació. Els altres quatre vocals van dimitir el juny passat i encara no s’han nomenat substituts. Es tracta d’una situació insòlita: els dos vocals de l’EMD tenen capacitat per imposar el seu criteri davant d’un