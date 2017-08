Una vintena de parades a la fira del formatge de Salardú

Els nens poden munyir una reproducció d'una cabra

La fira internacional del formatge que se celebra durant aquest cap de setmana a Salardú, Naut Aran, reuneix una vintena d’expositors que posen a la venda els seus productes. El certamen arriba a aquest poble aranès després de passar per Escaló, en la Guingueta d’Àneu, a començaments de mes i que es desplaçarà fins Taüll, en la Vall de Boí, del 25 al 27 d’agost, amb activitats similars a les de Salardú. En aquest sentit, s’han organitzat activitats per a tota la família, i els més petits poden jugar a munyir una reproducció cabra fabricada en plàstic, a més de visitar una exposició de lleteres i eines que s’utilitzen per a la fabricació del formatge, que es mantindrà oberta fins demà.